Вчера украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы имеет заинтересованность в конфликте на Ближнем Востоке. По словам депутата нижней палаты парламента Марии Бутиной, слова президента Незалежной вызывают глубокое возмущение. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что только человек, не знающий войны и истории России, может такое заявлять.

По мнению парламентария, ясно только одно, что везде России стараются приписать ее след.