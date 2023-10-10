Депутат Бутина назвала полным бредом слова Зеленского о причастности России к конфликту на Ближнем Востоке
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Вчера украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы имеет заинтересованность в конфликте на Ближнем Востоке. По словам депутата нижней палаты парламента Марии Бутиной, слова президента Незалежной вызывают глубокое возмущение. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что только человек, не знающий войны и истории России, может такое заявлять.
По мнению парламентария, ясно только одно, что везде России стараются приписать ее след.