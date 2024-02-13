Депутат Бутина считает, что Карлсон шокирован отсутствием разрешения на взятие интервью у Путина

По словам депутата нижней палаты парламента Марии Бутиной, американский телеведущий Такер Карлсон был в шоке от того, что спецслужбы Штатов три года не разрешали ему взять интервью у российского лидера. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что они оказывали на журналиста всяческое давление.

По мнению парламентария, в отличие от телеведущего для граждан РФ это шоком не является.

Владимир Путин является кандидатом на пост президента РФ на выборах, запланированных 15-17 марта. В президентской гонке также участвуют Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).