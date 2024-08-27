Депутат Чепа перечислил признаки нарушения принципов демократии со стороны США

По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, Вашингтон, знаменуя себя оплотом демократии, сам же нарушает ее принципы, прежде всего свободу слова. Об этом сообщили «Известия».

Он уточнил, что заявление главы американской компании Meta* Марк Цукерберг признал, что Белый дом оказывал давление на корпорацию с целью цензуры контента в соцсетях организации,относится напрямую к задержанию сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По мнению парламентария, Цукерберг понимает, что после задержания Дурова можно обвинить любого.И его признание связано с тем, что общественность стала задаваться вопросом, почему тогда не арестовали главу прочих соцсетей, и подумала, что Цукерберг сливает данные спецслужбам.

Он добавил, что сегодня в западных странах ущемляют свободу слова. В России в свою очередь свобод больше, так как даже СМИ-иноагенты могут спокойно продолжать свою деятельность при добавлении информации о своем статусе.

Ранее политолог Сергей Марков также заявил, что Париж арестом Дурова продемонстрировал себя врагом свободы слова.

*экстремистская организация, запрещенная в России.