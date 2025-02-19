По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможном решении украинского кризиса дипломатическим путем расходятся с его требованиями по урегулированию. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что глава киевского режима чаще стал говорить о мирном урегулировании конфликта, несмотря на то что раньше более смело призывал усилить давление на Россию. Однако его заявления о мирных переговорах несоизмеримы с условиями проведения данных переговоров.

По мнению парламентария, в целом условия Зеленского по урегулированию украинского конфликта неприемлемы.

Ранее в Совфеде заявили, что США в ближайшее время откажутся от финансирования Украины.