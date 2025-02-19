США могут прекратить оказывать поддержку Украине из-за «истерической реакции» со стороны Киева и некоторых европейских государств. Об этом со ссылкой на опрос на соответствующую тему сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, подобное поведение представителей Украины, в том числе Владимира Зеленского, может негативно сказаться на отношениях с Вашингтоном и привести к плачевным последствиям для украинского суверенитета.

«"США сдадут Украину" — так считают большинство подписчиков, принявших участие в опросе (в телеграм-канале сенатора – ред.). И я отчасти с этим соглашусь», — отметил Джабаров.

Зеленский публично оппонирует президенту США Дональду Трампу, который ранее резко раскритиковал действия главы киевского режима, отметив, что за три года конфликта на Украине не было предпринято никаких шагов к нормализации ситуации.

Кроме того, Трамп открыто заявляет о необходимости проведения выборов на территории Украины, а также заявляет о критически низкой поддержке Зеленского со стороны украинцев.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон ничего не получит от Украины, несмотря на отправку в ее пользу $350 млрд.