В Москве резко отреагировали на призыв президента Молдавии Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья. Депутат Алексей Чепа заявил, что истинная цель Кишинева — создание повода для провокации против российского миротворческого контингента. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российский депутат Алексей Чепа назвал провокационными заявления молдавского лидера Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья. По его мнению, цель таких требований — искусственно создать конфликтную ситуацию в регионе.

Политик напомнил, что еще в период предвыборной кампании Санду не исключала отмены демократических процессов и даже ввода на территорию страны украинских военных подразделений. Тогда же звучали призывы о помощи к структурам НАТО.

Чепа предположил, что молдавские спецслужбы могут инсценировать инцидент, чтобы возложить ответственность на российский миротворческий контингент. Он подчеркнул, что основу этих подразделений составляют местные жители, давно обеспечивающие стабильность в регионе. Депутат уверен, что нынешнее руководство Молдавии будет целенаправленно двигаться по пути эскалации, пытаясь изменить статус-кво в Приднестровье.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Орбан предупредил о риске начала третьей мировой войны.