Депутат Чепа: президент Молдавии планирует спровоцировать конфликт в Приднестровье
В Москве резко отреагировали на призыв президента Молдавии Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья. Депутат Алексей Чепа заявил, что истинная цель Кишинева — создание повода для провокации против российского миротворческого контингента. Об этом сообщает «Лента.ру».
Российский депутат Алексей Чепа назвал провокационными заявления молдавского лидера Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья. По его мнению, цель таких требований — искусственно создать конфликтную ситуацию в регионе.
Политик напомнил, что еще в период предвыборной кампании Санду не исключала отмены демократических процессов и даже ввода на территорию страны украинских военных подразделений. Тогда же звучали призывы о помощи к структурам НАТО.
Чепа предположил, что молдавские спецслужбы могут инсценировать инцидент, чтобы возложить ответственность на российский миротворческий контингент. Он подчеркнул, что основу этих подразделений составляют местные жители, давно обеспечивающие стабильность в регионе. Депутат уверен, что нынешнее руководство Молдавии будет целенаправленно двигаться по пути эскалации, пытаясь изменить статус-кво в Приднестровье.
