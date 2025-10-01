Премьер-министр Венгрии заявил о шаге до мировой войны

Виктор Орбан предупредил о шаге до глобальной катастрофы: мир на грани большой войны. По его мнению, роковой может стать любая ошибка крупной державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предупреждением, заявив, что мир находится в шаге от глобального конфликта. Он оценил текущую международную обстановку как крайне напряженную, где одно неверное решение способно спровоцировать цепную реакцию.

Политик подчеркнул, что угроза исходит не от небольших стран, а от серьезных мировых игроков. Ошибка любой из крупных держав, по его словам, способна мгновенно перерасти в неконтролируемый конфликт с непредсказуемыми последствиями. Это заявление прозвучало накануне саммита ЕС в Копенгагене. Орбан призвал мировых лидеров к максимальной осторожности, намекая, что дипломатия сейчас — единственный способ избежать катастрофы.

