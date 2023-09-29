Депутат Чепа спрогнозировал крах экономики Казахстана на фоне поддержки антироссийских санкций
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Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет следовать антироссийским санкциям и поддерживать контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, с такими словами Токаев заигрывает с Западом с целью экономической выгоды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что отдаление от Москвы приведет Астану к страшным последствиям.
По мнению парламентария, Токаев понимает определенную зависимость экономики Казахстана от инвестиций Запада в республику.