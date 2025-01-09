По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, глава государства Владимир Путин уже озвучил позицию Москвы относительно украинского конфликта, и Москва станет ее придерживаться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что слова спецпосланника вновь избранного американского лидера Дональда Трампа Кита Келлога об отказе Трампа идти Путину на уступки «непонятны», прежде всего непонятно, о каких уступках в этом случае идет речь.

Напомним, что Келлог заявил, что Трамп якобы не планирует идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта в Незалежной.

Ранее в Бундестаге назвали дату встречи Путина и Трампа.