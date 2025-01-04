В начале следующего месяца, предположительно в марте, может состояться встреча между Владимиром Путиным, президентом России, и Дональдом Трампом, который недавно был избран на пост главы Соединённых Штатов Америки. Об этом в своём аккаунте в социальной сети X заявил Родерих Кизеветтер, представляющий в Бундестаге Христианско-демократический союз Германии (ХДС).

При этом политик не приложил каких-либо подтверждений предоставленной информации.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — написал Кизеветтер.

Также он добавил, что по имеющимся у него данным, российский лидер Владимир Путин якобы встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве до 23 февраля.

Ранее Дмитрий Гордон, украинский журналист, который признан в Российской Федерации иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов, сообщил о том, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по вопросу украинского конфликта не состоялась. По его словам, встреча должна была пройт и 30 декабря.

Перед этим Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отмечал, что не было никаких предпосылок для встречи Путина и Трампа по вопросу Украины.