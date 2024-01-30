Глава Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что идея о перемирии в Незалежной является ошибочной. По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, отдельным западным государствам, прежде всего США, на данный момент невыгодно завершать конфликт в Незалежной. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что отсутствие выгоды заключается как раз в том, что они затеяли этот конфликт.

По мнению парламентария, при этом Боррель не может говорить за все страны Старого Света и людей, которые там живут.