Депутат Делягин согласился с необходимостью изменить политику Банка России

Депутат Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин выступил с инициативой пересмотреть денежно-кредитную политику Банка России. Ранее с таким же предложением выступил председатель партии Сергей Миронов, который предложил сосредоточить внимание на росте реального производства.

В интервью «Ленте.ру» Делягин отметил, что выдавать кредиты по льготным ставкам — от 3 до 5% — необходимо ключевым отраслям экономики. Депутат заявил, что это единственный путь, позволяющий России выжить в условиях глобальной экономической неопределенности.

По словам депутата, международный опыт показывает, что такие меры уже успешно применяются в США, Японии, Западной Европе, Китае и Индии, где также осуществляется борьба с финансовыми спекуляциями.

Кроме того, Делягин считает, что для реализации эффективной социально-экономической политики необходимы кадровые изменения в руководстве Центробанка. В частности, он указывает на «вредную» политику главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«То есть у них идет уничтожение почти всего реального сектора и переток ресурсов от неэффективных предприятий к эффективным, то есть из реального производящего сектора в сектор финансовых спекуляций», — сказал Делягин.

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект о досрочном снятии с должности главы ЦБ в случае, если инициативу поддержат не менее 90 депутатов.