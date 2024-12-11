В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента о снятии главы ЦБ

В Государственную думу РФ внесли законопроект, предложенный членами фракции «Справедливая Россия — За правду», который предусматривает право депутатов запрашивать у президента страны досрочное освобождение главы Центрального банка (ЦБ). Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, группа из не менее 90 депутатов сможет обратиться к главе государства с инициативой о снятии председателя ЦБ, если будет установлено неисполнение им обязательств по защите и обеспечению устойчивости национальной валюты — рубля.

Кроме того, документ подразумевает расширение целей деятельности ЦБ, включая необходимость достижения показателей, превышающих средние мировые значения по валовому внутреннему продукту (ВВП), реальной зарплате и реальным доходам населения. Предлагается также установить парламентский контроль за выполнением этих задач.

В настоящее время глава ЦБ назначается Госдумой на срок в пять лет. Он может быть освобожден по представлению президента. Основаниями для освобождения также остаются истечение срока полномочий, невозможность исполнения обязанностей, подача заявления об отставке, отказ от гражданства РФ, совершение уголовно наказуемого деяния и нарушение действующих законов.

Ранее в Центральном банке (ЦБ) рассказали, каким будет пик ключевой ставки в России.