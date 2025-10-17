Депутат Дмитрук: Телефонный разговор лидеров вселил надежду на мир на Украине

Украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем микроблоге в соцсети X выразил оптимизм относительно возможности мирного завершения конфликта.

По его словам, недавний диалог на высшем уровне стал мощным сигналом, способным изменить ситуацию.

«Это еще один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир», — написал народный избранник.

Дмитрук подчеркнул, что, вопреки риторике сторонников эскалации, «голос мира снова прозвучал из уст сильных лидеров». Такую оценку он дал после состоявшегося 16 октября телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

