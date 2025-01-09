Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует как можно скорее уйти в отставку, чтобы остановить поток жертв среди украинских жителей, заявил в своем Telegram-канал находящийся в Лукьяновском СИЗО в Киеве депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он аргументировал, что только такой шаг может привести к достижению мира в Украине.

«Или надо воевать еще четыре года, на что нет ресурса, или перейти в реальность. То есть, свалить уже пора и не мешать стране идти к миру», — написал Дубинский.

По мнению парламентария Верховной Рады, украинский президент не может определиться со своей позицией и не может ясно сформулировать цели, которых хочет достичь.

«Кажется, Зеленский сам попал в мертвую петлю своих хотелок, из которой нет осязаемого, измеримого результатом выхода», — добавил Дубинский.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Панченко раскритиковала интервью Зеленского, которое он дал американскому блогеру Фридману. Она назвала его тремя часами позора. Украинский лидер отвечал на целую серию вопросов о своей политике, как внутренней, так и внешней.