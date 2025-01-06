Украинская журналистка Панченко назвала позором трехчасовое интервью Зеленского
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Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.
«Три часа позора», — такой комментарий оставила она под репостом Илона Маска, американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором ответил на самые разные вопросы, касающихся как внешней, так и внутренней политики.
Один из вопросов касался возможных переговоров с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. На это глава киевского режима ответил, что не планирует встречаться с ними «сразу втроем».
Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о презрении к русскому народу.