Украинская журналистка Панченко назвала позором трехчасовое интервью Зеленского

«Три часа позора», — такой комментарий оставила она под репостом Илона Маска, американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором ответил на самые разные вопросы, касающихся как внешней, так и внутренней политики.

Один из вопросов касался возможных переговоров с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. На это глава киевского режима ответил, что не планирует встречаться с ними «сразу втроем».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о презрении к русскому народу.