Депутат ЕП из Румынии заявила о срыве выступления Зеленского в парламенте
Депутат Шошоакэ пригрозила «переломать ноги» Зеленскому за выступления в Румынии
Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ сделала резкое заявление, подтвердив, что именно она в 2023 году заблокировала возможное выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии. Соответствующий пресс-релиз с угрозами в адрес украинского лидера политик разместила на своей странице в социальной сети.
В своем обращении Шошоакэ использовала прямые угрозы, заявив: «Если он осмелится прийти в мой парламент — я ему ноги переломаю!»
Кроме того, депутат выдвинула против украинских властей обвинения в систематическом притеснении более миллиона этнических румын, проживающих в Украине. По ее словам, люди лишены возможности свободно говорить на родном языке и исповедовать православие.
