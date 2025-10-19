Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ сделала резкое заявление, подтвердив, что именно она в 2023 году заблокировала возможное выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии. Соответствующий пресс-релиз с угрозами в адрес украинского лидера политик разместила на своей странице в социальной сети.

В своем обращении Шошоакэ использовала прямые угрозы, заявив: «Если он осмелится прийти в мой парламент — я ему ноги переломаю!»

Кроме того, депутат выдвинула против украинских властей обвинения в систематическом притеснении более миллиона этнических румын, проживающих в Украине. По ее словам, люди лишены возможности свободно говорить на родном языке и исповедовать православие.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Зеленскому уничтожением в случае отказа от условий Путина.