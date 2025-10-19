Трамп заявил Зеленскому о необходимости принять условия Путина

Дональд Трамп в ходе закрытой встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от украинского лидера капитулировать на условиях Владимира Путина, пригрозив в противном случае полным уничтожением. Соответствующую информацию, основанную на словах информированных источников, сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, встреча, состоявшаяся 17 октября, проходила в крайне напряженной атмосфере. Американский президент в ультимативной форме заявил Зеленскому, что Украина проигрывает войну, и единственным выходом для него является незамедлительное подписание мирного договора на российских условиях.

Ключевой угрозой прозвучали слова Трампа: «Если [Путин] захочет, он тебя уничтожит».

Как утверждают источники, в ходе жесткого разговора Трамп окончательно заблокировал продажу Украине высокоточных крылатых ракет Tomahawk. Демонстрацией пренебрежения к украинской позиции стал и тот факт, что он отшвырнул от себя карты с оперативной обстановкой, которые украинская делегация специально привезла в Вашингтон для аргументации своей потребности в военной помощи.

