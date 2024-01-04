Исчезновение альянса НАТО с лица Земли пошло бы на пользу всей Европе. Соответствующее заявление сделал ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес в своих соцсетях .

В своем посте он заявил, что европейский мир оказался бы в лучшем положении, чем сейчас, если бы Североатлантический альянс и его «военная машина» перестали существовать. Уоллес добавил, что данная машина не может предложить ничего хорошего ни европейскому народу, ни кому-либо другому.

Депутат также выразил осуждение в отношении своих коллег в Европарламенте за то, что они уподобляются и вторят НАТО, поддерживая военные конфликты, которые продолжаются с подачи блока.

До этого Уоллес заявлял, что конфликт на Украине все еще идет лишь потому, что Соединенные Штаты не хотят его заканчивать.