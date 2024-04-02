Депутат Европарламента Бек: Германия ежегодно тратит 20 миллиардов евро на украинских беженцев

ФРГ каждый год тратит, по меньшей мере, 20 миллиардов евро на содержание беженцев, прибывших в страну с территории Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с изданием «Известия» .

Европарламентский привел данную информацию, но не исключил, что реальная сумма расходов может оказаться больше на деле. Он подчеркнул, что государство не может себе позволить подобные траты, поэтому ему приходится брать средства, предназначенные для социального сектора, образования и технологического развития.

С мнением Бека также согласился депутат немецкого бундестага Вольфганг Виле, заявивший, что страна могла бы себе позволить большие расходы на остальные вещи, не будь на ней ноши в виде беженцев. Он заявил о надежде на то, что в будущем у Германии будет уходить меньше средств на граждан других государств.