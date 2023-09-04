Депутат Европарламента обвинил ЕС в разрушении Украины за собственные деньги
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Все действия Евросоюза, связанные с украинским конфликтом, крайне иррациональны и необъяснимы. Так считает Мик Уоллес, депутат от Ирландии.
Он указал, что Еврокомиссия уже выделила Киеву многие миллиарды евро. Все это привело к развалу Украины, как государства. Сейчас рассматривается вопрос выделение денег на восстановление Украины.
«Мы предотвратили мир и способствовали большему разрушению», - написал Уоллес в социальных сетях.
Данный депутат последовательно критикует действия по вмешательству в вооруженный конфликт на Украине со стороны Европы и Соединенных Штатов. Он считает, что все разногласия необходимо решить дипломатическим путем.