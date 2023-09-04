Все действия Евросоюза, связанные с украинским конфликтом, крайне иррациональны и необъяснимы. Так считает Мик Уоллес, депутат от Ирландии.

Он указал, что Еврокомиссия уже выделила Киеву многие миллиарды евро. Все это привело к развалу Украины, как государства. Сейчас рассматривается вопрос выделение денег на восстановление Украины.

«Мы предотвратили мир и способствовали большему разрушению», - написал Уоллес в социальных сетях.

Данный депутат последовательно критикует действия по вмешательству в вооруженный конфликт на Украине со стороны Европы и Соединенных Штатов. Он считает, что все разногласия необходимо решить дипломатическим путем.