Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес публично обвинил президента Украины Зеленского в продаже государственных земель. В своих соц. сетях Уоллес опубликовал пост, в котором утверждает, что президент Украины распродал государственные земли и наживается, пока его народ погибает.

В посте Уоллес указал на ущерб, нанесенный Украине и заявил, что украинский лидер получает выгоду из боевых действий, происходящих на территории его страны. В том же посте депутат задается вопросом, ради чего гибнут обычные люди из Украины.

По заявлениям депутата, более 3000000 гектаров земель на Украине уже принадлежит компаниям из стран Запада.

Это не первый раз, когда Уоллес призывает прекратить ведение боевых действий на территории Украины. Он утверждает, что выгодно это только для стран коллективного Запада.