Депутат Европарламента Уоллес раскрыл суть «бизнеса» Зеленского

Политика

Фото: [©РИА Новости]

По словам депутата Европарламента Мика Уоллеса, в то время как украинцы умирают на войне, их лидер Владимир Зеленский распродает госземли западным компаниям. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что нанесенный Киеву ущерб колоссален, а президент Незалежной воспользовался войной для продаж.

По мнению европейского парламентария, свыше трех миллионов га украинских сельхозземель теперь находятся в собственности западных компаний.

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