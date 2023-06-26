Депутат Европарламента Уоллес раскрыл суть «бизнеса» Зеленского
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По словам депутата Европарламента Мика Уоллеса, в то время как украинцы умирают на войне, их лидер Владимир Зеленский распродает госземли западным компаниям. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что нанесенный Киеву ущерб колоссален, а президент Незалежной воспользовался войной для продаж.
По мнению европейского парламентария, свыше трех миллионов га украинских сельхозземель теперь находятся в собственности западных компаний.