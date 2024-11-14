Депутат Федоров назвал причины обязательства иноагентов отдавать заработанные деньги государству

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, обязывающий иноагентов зачислять все доходы от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Деньгами можно будет воспользоваться только после снятия статуса иноагента. По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, сама по себе данная мера является справедливой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в этом случае важно понять, сколько в России официально иноагентов – всего 800 человек. В целом же в нашей стране работает и подготовлено по программам американцев более 80 тыс. человек.

По мнению парламентария, необходимо не только качественное углубление данного закона, а также и количественное. В связи с чем следует подготовить дополнительные поправки, вводимые так называемым институтом декларирования потенциальных иностранных агентов в Министерстве юстиции РФ.

Он отметил, что люди, проходившие подготовку по специальным госпрограммам департамента, должны быть опубликованы, они должны декларировать это, а уже Минюст России решит, являются ли они иноагентами или нет.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесены показания о рублевых спецсчетах для иноагентов.