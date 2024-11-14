В Госдуму внесли законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

В Государственную думу РФ внесли законопроект о создании специальных рублевых счетов для иностранных агентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект предполагает, что все доходы от интеллектуальной деятельности иноагентов будут направляться на указанные счета.

«Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны», — отметил Пискарев.

Отмечается, что распоряжаться средствами можно будет только в случае исключения из реестра иноагентов.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин анонсировал соответствующий законопроект, отметив, что это будут выплаты за «творчество» иноагентов на спецсчета.

Законопроект стал результатом совместной работы 429 депутатов из всех фракций Госдумы РФ. Пока он не опубликован в электронной базе парламента. Для его принятия потребуется поддержка большинства парламентариев.

По информации Пискарева, под действие нового законодательства попадут доходы от исполнения произведений, фонограмм, изобретений, товарных знаков, а также результаты научной, литературной и художественной деятельности, а также сообщения в радио- и телеэфирах. Открытие специального счета будет обязательным, а получение прибыли другими способами станет запрещено.

Понятие «иностранный агент» в России появилось в 2012 году. Первоначально оно относилось только к некоммерческим организациям, финансируемым из-за границы. Со временем статус начали присваивать также юридическим и физическим лицам, включая журналистов, политиков. Также были расширены причины для внесения в этот список.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал релокантов оторванными от России и неинтересными для страны.