По данным результатов опроса ВЦИОМ, свыше 60% россиян считают иноагентов предателями Родины. По словам депутата нижней палаты парламента Евгения Федорова, накладывать дополнительные ограничения на иноагентов не требуется. Об это сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что по американской «программе лидеров» прошли обучение 84 тыс. человек, которые получают пожизненное денежное довольствие США, соответственно, считаются иноагентами.

По мнению парламентария, таких людей достаточно среди отечественных чиновников и политиков.

Он считает, что следует не бояться выявлять и отстранять от власти «скрытых иноагентов», в противном случае России не удастся победить в спецоперации и решить проблемы суверенитета и территориальной целостности.