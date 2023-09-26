Депутат Федоров рекомендует «выявить и заменить» чиновников-иноагентов
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По данным результатов опроса ВЦИОМ, свыше 60% россиян считают иноагентов предателями Родины. По словам депутата нижней палаты парламента Евгения Федорова, накладывать дополнительные ограничения на иноагентов не требуется. Об это сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что по американской «программе лидеров» прошли обучение 84 тыс. человек, которые получают пожизненное денежное довольствие США, соответственно, считаются иноагентами.
По мнению парламентария, таких людей достаточно среди отечественных чиновников и политиков.
Он считает, что следует не бояться выявлять и отстранять от власти «скрытых иноагентов», в противном случае России не удастся победить в спецоперации и решить проблемы суверенитета и территориальной целостности.