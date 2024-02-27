Депутат Госдумы Белик рассказал о попытке стран НАТО легализовать свое присутствие на Украине
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Государства, входящие в Северо-Атлантический блок, пытаются узаконить присутствие своих военных на украинской территории. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его слова привели РИА Новости.
Парламентарий от Республики Крым оценил заявление Роберта Фицо, словацкого премьер-министра, о том, что страны НАТО совместно с Евросоюзом сейчас задумались об отправке своих военных контингентов на Украину. Он назвал это заговором Запада.
«То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины», - указал он.
По мнению Белика, иностранные военные и так присутствуют в ВСУ, но пока только в статусе наемников. То, что об этом заговорили в Словакии, свидетельствует о факте, что на Западе есть здравомыслящие политики, которые не хотят принимать участие в подобном. Они не желают делать заведомо проигрышные шаги, выкладывая на них немалые деньги.
Ранее Белик оценил слова Маска о Крыме и Донбасса. Он назвал их посылом западному бизнесу, что вкладываться в финансирование возврата Киевом под свой контроль Крыма и Донбасса выглядит бесполезным делом.