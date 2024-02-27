Депутат Госдумы Белик рассказал о попытке стран НАТО легализовать свое присутствие на Украине

Государства, входящие в Северо-Атлантический блок, пытаются узаконить присутствие своих военных на украинской территории. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его слова привели РИА Новости .

Парламентарий от Республики Крым оценил заявление Роберта Фицо, словацкого премьер-министра, о том, что страны НАТО совместно с Евросоюзом сейчас задумались об отправке своих военных контингентов на Украину. Он назвал это заговором Запада.

«То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины», - указал он.

По мнению Белика, иностранные военные и так присутствуют в ВСУ, но пока только в статусе наемников. То, что об этом заговорили в Словакии, свидетельствует о факте, что на Западе есть здравомыслящие политики, которые не хотят принимать участие в подобном. Они не желают делать заведомо проигрышные шаги, выкладывая на них немалые деньги.

Ранее Белик оценил слова Маска о Крыме и Донбасса. Он назвал их посылом западному бизнесу, что вкладываться в финансирование возврата Киевом под свой контроль Крыма и Донбасса выглядит бесполезным делом.