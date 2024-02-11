Депутат Белик заявил, что слова Маска о Крыме и Донбассе являются посылом Западу

Депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отношение американского предпринимателя Илона Маска к словам о Крыме и территориях Донбасса являются посылом для Запада. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

По словам Белика, западные страны должны задуматься над бесполезностью выделения средств на помощь Украине.

«Заявление Илона Маска, одного из главных финансистов на планете, означает посыл всему крупному бизнесу на Западе — вкладывать деньги в отвоевывание Крыма и Донбасса бесполезно и расточительно», — сказал Белик.

Также, считает депутат, слова Маска о финансовом мире являются более значимыми, чем утверждения многих политиков. Белик подчеркнул, что деньги, которые Запад выделяет на нужды Киева, никогда не вернутся обратно и не принесут никакой пользы.

Ранее мы сообщали, что американский бизнесмен согласился с публикацией одного из пользователей социальной сети Х о том, что Крым и Донбасс не вернутся Украине и навсегда останутся за Россией.

Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014-м году в результате референдумов. Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ в сентябре 2022 года.