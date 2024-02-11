Депутат Белик заявил, что слова Маска о Крыме и Донбассе являются посылом Западу
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Депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отношение американского предпринимателя Илона Маска к словам о Крыме и территориях Донбасса являются посылом для Запада. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.
По словам Белика, западные страны должны задуматься над бесполезностью выделения средств на помощь Украине.
«Заявление Илона Маска, одного из главных финансистов на планете, означает посыл всему крупному бизнесу на Западе — вкладывать деньги в отвоевывание Крыма и Донбасса бесполезно и расточительно», — сказал Белик.
Также, считает депутат, слова Маска о финансовом мире являются более значимыми, чем утверждения многих политиков. Белик подчеркнул, что деньги, которые Запад выделяет на нужды Киева, никогда не вернутся обратно и не принесут никакой пользы.
Ранее мы сообщали, что американский бизнесмен согласился с публикацией одного из пользователей социальной сети Х о том, что Крым и Донбасс не вернутся Украине и навсегда останутся за Россией.
Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014-м году в результате референдумов. Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ в сентябре 2022 года.