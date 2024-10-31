Депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Владимир Зеленский ошибся, рассчитывая на поставку дальнобойных ракет «Томагавк» от США, как передает РИА Новости.

Согласно информации, опубликованной газетой New York Times ссылаясь на американских чиновников, в неанонсированном общественности плане победы Зеленского содержалась просьба о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк».

При этом представители США отметили, что данная просьба является «абсолютно невыполнимой». В ответ на сообщения в СМИ о своих запросах, Зеленский выразил недовольство, указывая на отсутствие конфиденциальности в отношениях с западными партнерами.

«Зеленский просчитался с планами получить от американцев ракеты типа «Томагавк». Американцы их никому не давали, и давать не будут, не из жадности, а из чистого прагматизма — самим нужны. К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет», — сказал Белик.

По его словам, западные союзники, похоже, оказались в замешательстве от амбиций Зеленского.

Ранее Зеленский признал риск прекращения американской поддержки Украины при победе Трампа. Несмотря на озвученные опасения, он отметил, что пока не слышал, чтобы республиканец заявлял о своем существующем намерении прекратить помогать Киеву в его противостоянии с Москвой.

При этом, что в себе содержит «собственный внутренний план», Зеленский уточнить отказался.