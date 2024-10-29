Зеленский признал риск прекращения американской поддержки Украины при победе Трампа

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вернется в Белый дом, риск потери поддержки Украины со стороны США возрастает в разы. На это в беседе с журналистами на пресс-конференции в Исландии посетовал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Несмотря на озвученные опасения, он отметил, что пока не слышал, чтобы республиканец заявлял о своем существующем намерении прекратить помогать Киеву в его противостоянии с Москвой.

«Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он говорил, что он скоро отменит эту поддержку. Я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя», — подчеркнул он.

При этом, что в себе содержит «собственный внутренний план», Зеленский уточнить отказался.

Напомним, в течение последнего времени Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что после победы на президентских выборах в США намерен в кратчайшие сроки урегулировать украинский конфликт. В 17 октября и вовсе заявил, что сделает это еще до своей инаугурации.

Ранее американское издание Politico сообщило, что миллиардер и футурист Илон Маск в октябре инвестировал в поддержку Дональда Трампа $43 млн.