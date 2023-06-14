Депутат Госдумы Делимханов впервые высказался после информации о своем ранении

Днем, 14 июня, в СМИ появилась информация о том, что Делимханов попал под обстрел в зоне СВО и был ранен. Это подтвердил близкий друг депутата и главы Чечни Рамзан Кадыров. Он же сообщил, что не может выйти с ним на связь и попросил украинскую разведку предоставить данные о его местонахождении.

В украинских СМИ писали о смерти Делимханова, которая произошла в результате атаки на Запорожскую область.

«По милости ВСЕВЫШНЕГО со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки», – написал Делимханов в своих соцсетях.

Он добавил, что украинская пресс руководствуется так называемой западной свободой слова, где главная задача заключается в привлечении внимания, но не во взятии ответственности за последствия.

Также о том, что Делимханов жив и здоров в среду сообщили депутаты Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава комитета по обороны ГД Андрей Картаполов.

Делимханов участвовало в Чеченской войне. В 2007 года его впервые избрали депутатом Госдумы РФ. Весной 2022 года, по словам главы Чечни Кадырова, Делимханов лично руководил чеченскими военнослужащими при штурме Мариуполя.

Президент России Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России.