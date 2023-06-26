Депутат Госдумы Картаполов: ЧВК «Вагнер» может видоизмениться

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов ответил на вопросы журналистов в эфире телеканала РБК. Там он заявил, что ЧВК «Вагнер» может претерпеть некоторые изменения ввиду последних событий.

Картаполов считает, что по большей части могут измениться структура и подчиненность «Вагнера». Депутат сообщил, что теперь участники компании будут заключать контракты с государством, а именно, с Минобороны. Он сообщил, что заключаться контракт будут как с подразделениями, так и в индивидуальном порядке.

Главными потенциальными изменениями Картаполов обозначил внутреннюю структуру, обеспеченность, подчиненность и численность упомянутой военной компании.