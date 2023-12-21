Депутат Госдумы предложил Америке поправить свой план по Украине и навсегда отстать от нее

Михаил Шеремет отреагировал на заявление Энтони Блинкена, что у Госдепартамента есть свой план развития Украины, при котором Соединенным Штатам не придется помогать ей настолько сильно, как это приходится делать в данный момент.

Депутат Государственной Думы считает, что США просто должны внести некоторые правки в этот план и полностью отстать от украинцев.

«США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Парламентарий добавил, что у этой программы должен быть второй пункт. Белому дому стоит извиниться перед украинцами за свою экспансию, после чего оставить их в покое. Шеремет также сравнил Блинкена с врачом-шарлатаном. Тот сначала залечивает своего пациента до усаживания его в инвалидное кресло, а затем обещает ему светлое будущее.