Депутат Госдумы предупредил НАТО о росте рисков прямого столкновения с РФ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий сообщил в своих социальных сетях , что НАТО не осознает, что решение об увеличении количества разведки в районе Черного моря с помощью самолетов и БПЛА может эскалировать ситуацию и привести к прямому столкновению с РФ.

В своем посте Слуцкий заявил, что даже эксперты на Западе заметили, что усиление присутствия сил альянса в регионе негативно сказывается на вероятности инцидентов и эскалации отношений, вплоть до столкновения с РФ.

Депутат заявил, что заседание совета Украина – НАТО было пустой русофобией. Слуцкий указал на то, что все мероприятие было посвящено осуждению российского правительства и обещаниям о продолжении поддержки Украины. При этом, как отмечает Слуцкий, никаких конкретных предложений за все заседание, так и не поступило.