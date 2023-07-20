Депутат Госдумы РФ Шеремет назвал атаку украинского беспилотника на поселок в Крыму терактом

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет назвал атаку украинского БПЛА на крымский поселок терактом. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев таким образом намеренно вызывает панику у мирного населения.

20 июля ВСУ атаковали поселок Раздольное на северо-западе Крыма с помощью беспилотника. В населенном пункте и его пределах был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дрона погибла девочка-подросток.

«Атаку беспилотника расцениваю как теракт. По-другому это назвать невозможно. Был нанесен целенаправленный удар по мирному населенному пункту, по мирным людям, чтобы посеять панику, но ничего у них не выйдет. Им придется ответить за кровь этой девочки, которая осталась на руках Зеленского», – сказал Шеремет.

Депутат Госдумы РФ также добавил, что западные страны, которые поставляют на Украину оружие и боеприпасы, являются соучастниками убийств мирных граждан и терактов.

Ночью 19 июля в Крыму произошел пожар в Кировском районе на полигоне, в результате чего жителей близлежащих сел пришлось эвакуировать в безопасные места. Всего МЧС вывезли более 2250 человек из зоны риска возгорания. Властям Крыма пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Таврида».

В ночь на 17 июля ВСУ атаковали с помощью надводных беспилотников Крымский мост, в результате чего погибло два человека. Несовершеннолетняя девочка получила травмы и была отправлена в больницу.

В результате теракта также было повреждено автомобильное полотно.