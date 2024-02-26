Депутат Госдумы Шеремет: угрозы Буданова в адрес Крыма – форменный нацизм
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Депутат российской Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что угрозы главы украинской разведки Кирилла Буданова в адрес полуострова являются форменным нацизмом. Слова депутата передает информационное агентство РИА Новости.
Накануне Буданов опубликовал видеообращение, в котором пообещал РФ некие «сюрпризы» в Крыму. Он заявил, что не рекомендует гражданским пользоваться Крымским мостом.
Шеремет заявил, что подобные высказывания являются форменным нацизмом. Он напомнил, что российская сторона уже неоднократно их слышала. В то же время, депутат решил напомнить, что судьба террористов всегда оказывается печальной, так как их не берут в плен и «век их недолог».
По словам депутата, таким людям, как глава ГУР, не удастся долгое время скрываться за спинами простых сограждан. Шеремет подчеркнул, что за все преступления придется по итогу заплатить сполна.