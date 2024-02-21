Депутат Говырин оценил стоимость интервью Джонсона

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, нельзя исключать, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявив миллионный ценник за интервью Такеру Карлсону, мог просто таким образом постараться напомнить о себе. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что рейтинг бывшего британского премьера давно упал до рекордно низкого уровня.

По мнению парламентария, это свидетельствует о том, что проблема с рейтингом катастрофическая, поэтому он надеется, что если известный американский телеведущий озвучит интервью с ним, то мир снова заговорит о нем.