Депутат Говырин заявил, что саммиты по Украине без участия России не имеют серьезности
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По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, любые «мирные» конференции по Незалежной без участия нашей страны не следует воспринимать всерьез, прежде всего озвученные там заявления. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что действующий украинский президент всегда был второсортным актером третьего плана и на предстоящем саммите в Швейцарии он снова опозорится, поскольку любая драматическая роль требует мастерства перевоплощения и ее тоже нужно уметь исполнять.
По мнению парламентария, в Голливуде сейчас модно снимать фильмы об алкоголиках, наркоманах и прочих отрицательных персонажах, которые лишь больше опускаются на дно вместо исправления. Поэтому после отставки Зеленский сможет сыграть роль «мятущегося существа в сериальном мыле».
Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предупреждала Швейцарию об утрате доверия в качестве посредника.