По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, любые «мирные» конференции по Незалежной без участия нашей страны не следует воспринимать всерьез, прежде всего озвученные там заявления. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что действующий украинский президент всегда был второсортным актером третьего плана и на предстоящем саммите в Швейцарии он снова опозорится, поскольку любая драматическая роль требует мастерства перевоплощения и ее тоже нужно уметь исполнять.

По мнению парламентария, в Голливуде сейчас модно снимать фильмы об алкоголиках, наркоманах и прочих отрицательных персонажах, которые лишь больше опускаются на дно вместо исправления. Поэтому после отставки Зеленский сможет сыграть роль «мятущегося существа в сериальном мыле».

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предупреждала Швейцарию об утрате доверия в качестве посредника.