Депутат Гурулев считает назначение Белоусова главой Минобороны России продуманным решением Путина

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Гурулева, решение главы государства о назначении на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова является продуманным, точным и выверенным. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что гражданскийчеловек не впервые становится главой оборонного ведомства. При этом у Белоусова вполне серьезный послужной список.

По мнению парламентария, армия должна воспринять это спокойно.

Напомним, что верхней палатой парламента РФ оглашен список предложенных главой государства кандидатур на должности глав министерств и ведомств. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.