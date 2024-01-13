Депутат Хамитов назвал причины приостановки военной помощи Вашингтона Украине
Фото: [pxhere.com]
По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, Штаты приостановили оказание военной помощи Незалежной из-за скуки, им теперь «интереснее» спонсировать войну с хуситами в Йемене. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что это было ожидаемой новостью.
По мнению парламентария, все слова американцев доказывают, что для них войны – это бизнес.
Он отметил, что стоит ожидать очередного турне Зеленского для выпрашивания финансовой помощи и вооружения.