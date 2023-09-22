По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, устроенная украинским лидером истерика на Генеральной ассамблее ООН говорит о безвыходном положении, в котором сейчас оказалась Незалежная. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что Зеленский понимает угасание интереса к нему со стороны мирового сообщества, поэтому и старался привлечь внимание к себе.

По мнению парламентария, на Западе начинают с большим интересом смотреть в сторону нашей страны, понимая, что приближается момент необходимости налаживания контактов с Москвой.

Он добавил, что отторжение украинского лидера говорит о постепенном, успешном достижении целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.