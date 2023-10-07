Депутат Хамитов объяснил причины становления Трюдо стал для своих граждан «куском дерьма»

В Сети появился видеоролик, где после скандала с нацистом в парламенте Канады главе государства отказывается пожимать руку один из граждан, назвав его «куском дерьма». По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сам поверил в сказки Запада о «свободе слова», «демократии и равноправии», а встреча с действительностью для него оказалась жесткой. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что никто не встал на защиту Трюдо перед тем самым избирателем.

По мнению парламентария, ситуация показывает, что антироссийские настроения Запада не действуют на простых граждан.