Депутат Хамитов объяснил причины становления Трюдо стал для своих граждан «куском дерьма»
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В Сети появился видеоролик, где после скандала с нацистом в парламенте Канады главе государства отказывается пожимать руку один из граждан, назвав его «куском дерьма». По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сам поверил в сказки Запада о «свободе слова», «демократии и равноправии», а встреча с действительностью для него оказалась жесткой. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что никто не встал на защиту Трюдо перед тем самым избирателем.
По мнению парламентария, ситуация показывает, что антироссийские настроения Запада не действуют на простых граждан.