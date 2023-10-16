По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили объявлен импичмент, поскольку она не успела почувствовать потерю популярности повестки Запада. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что сохранить поддержку избирателей с опорой на тезисы, которые навязаны США, стало практически невозможно.

По мнению парламентария, скоро и иные прозападные политики утратят свои, когда-то сильные позиции.

Он отметил, что Зурабишвили проводила откровенно прозападную политику, абсолютно не отвечавшую интересам народа Грузии.