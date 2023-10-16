Депутат Хамитов обозначил роковую ошибку президента Грузии, подведшую ее к порогу импичмента
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По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили объявлен импичмент, поскольку она не успела почувствовать потерю популярности повестки Запада. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что сохранить поддержку избирателей с опорой на тезисы, которые навязаны США, стало практически невозможно.
По мнению парламентария, скоро и иные прозападные политики утратят свои, когда-то сильные позиции.
Он отметил, что Зурабишвили проводила откровенно прозападную политику, абсолютно не отвечавшую интересам народа Грузии.