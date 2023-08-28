По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, Запад уже долгое время засматривается на территорию Незалежной, которая может быть применена как плацдарм для агрессии в отношении нашей страны. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что эксперты не раз утверждали, что единственным путем к безопасности и независимости для Киева является союз с нашей страной.

По мнению парламентария, нынешнее руководство Украины готово сдать Западу любые территории с целью продления периода собственной власти.

Он подчеркнул, что, следовательно, спецоперация направлена на предотвращение глобального кровопролития, то есть мировой войны.