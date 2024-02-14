Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Киев не сможет победить Москву. По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, он знает, о чем говорит. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что Карлсон досконально изучил данный вопрос, включая интервью российского президента.

По мнению парламентария, после этого любая ложь о мифической «российской агрессии» отпадает сама собой.

Он добавил, что российская армия сражается с неонацистским режимом за свободу и безопасность исторических русских земель, а украинская армия – за капризы своего президента.