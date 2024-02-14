Депутат Хамитов считает, что американский журналист Карлсон исключил победу Украины в конфликте
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Киев не сможет победить Москву. По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, он знает, о чем говорит. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что Карлсон досконально изучил данный вопрос, включая интервью российского президента.
По мнению парламентария, после этого любая ложь о мифической «российской агрессии» отпадает сама собой.
Он добавил, что российская армия сражается с неонацистским режимом за свободу и безопасность исторических русских земель, а украинская армия – за капризы своего президента.