По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, происходящую сегодня на российско-финской границе ситуацию с беженцами можно считать итогом «демократии» Запада. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в стремлении сохранить или установить собственное влияние на те или иные регионы в Штатах привыкли не считаться ни с людскими потерями, ни со сломом привычного уклада жизни народов и государств. В результате мирные жители вынуждены покидать родные места и искать убежища в других государствах. Однако это им не гарантирует спокойствия.

По мнению парламентария, когда западне страны окончательно захлопнут все двери перед жертвами их политических режимов, то беженцы всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку нашей страны.