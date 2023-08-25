Депутат Хамитов считает историческим саммит БРИКС в ЮАР

По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, прошедший в ЮАР саммит БРИКС является историческим, поскольку он стал символом разворота к многополярному миру и ухода от западного диктата. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что БРИКС оказывает положительное влияние на укрепление отношений России и КНР. Так, на земли Дальнего Востока в скором времени планируется привлечь китайских инвесторов, что позволит наполнить эти территории как деньгами, так и современными технологиями.

Парламентарий пояснил, что дружеские отношения двух государств уже вышли за рамки экономического сотрудничества, поэтому БРИКС имеет все шансы стать и силовым блоком.

По его мнению, многочисленные попытки помешать проведению саммита БРИКС с треском провалились, что прямо говорит о том, что все большее количество государств стремятся к освобождению от западного доминирования Запада.