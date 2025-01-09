По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, его впечатляет торопливость, с которой армянский лидер Никол Пашинян стремится к западным «хозяевам жизни», то есть еще не узнав результаты народного волеизъявления и даже не запланировав его, он готов разрабатывать план вступления в Евросоюз. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что Армения получит взамен членства в этом союзе несколько десятков гендеров, проблемы с мигрантами, и торжество «толерантности», а также обязанность строго следовать политике Запада, в первую очередь антироссийской и глобалистской.

По мнению парламентария, при этом об идентичности Еревану, как и о свободе выбора для ее жителей во всех сферах, придется забыть навсегда.

Ранее Оверчук сравнил стремление Армении в Евросоюз с билетом на «Титаник».