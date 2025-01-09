Оверчук сравнил стремление Армении в Евросоюз с билетом на «Титаник»

Так, по словам Оверчука, ЕС и ЕАЭС несовместимы, и поэтому проект вступления Армении в Евросоюз ставит страну перед выбором, так как оба объединения предполагают и свободу движения товаров, рабочей силы и капитала, и отсутствие таможенных границ.

Таким образом, из-за этого законопроекта, который итак ставит страну перед выбором, пострадают и сами жители: Оверчук уверен, что им придется платить больше за самые простые и необходимые вещи, также есть риски потерять доходы и работу. Фактически, резюмировал политик, членство в ЕС можно сравнить с покупкой билета на «Титаник». Напомним, что об одобрении данного законопроекта стало известно 9 января.