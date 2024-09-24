По случаю вручения Владимиру Зеленскому награды за вклад в развитие человечества Американской академией достижений в нижней палате парламента вспомнили о небезызвестной басне Ивана Крылова о петухе и кукушке, нахваливавших друг друга. По словам депутата Амира Хамитова, именно этим при тотальной разрухе и отсутствии реальных успехов на фронте занимаются власти киевского режима и ее западные покровители. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в данном случае никак отделаться от ощущения зазеркалья: те, кто поддерживает терроризм, те, кто использует население своих стран как разменную монету в достижении своих корыстных целей, рассуждают о свободе и каких-то ценностях.

По мнению парламентария, киевский режим продолжает придерживаться тактики «воевать до последнего украинца». Очевидна и взаимовыгода таких награждений: Зеленский, предвещая крах собственного режима, пытается убедить Запад в скорой победе, а западные покровители, не желая признавать поддержку международных преступников, присуждают ему разные премии с гуманитарными названиями.

Он отметил, что в результате все это развалится, словно карточный домик, поскольку громкие слова должны в какой-то степени соответствовать реальному положению вещей.

Ранее сообщалось, что Трамп собрался встретиться с Зеленским в США на следующей неделе.